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Düzce Belediyesi Kriz Masası Teyakkuzda

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Düzce Belediyesi Kriz Masası Teyakkuzda
Düzce Belediyesinde ilgili müdürlükler olası kar yağışına karşı ekiplerin çalışma planını oluşturmak üzere toplantılarına devam ediyor.

Düzce Belediyesinde ilgili müdürlükler olası kar yağışına karşı ekiplerin çalışma planını oluşturmak üzere toplantılarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi olası yoğun yağmur ve kar yağışına karşı çalışma planını oluşturdu. İlgili müdürlüklerce yapılan toplantıda kriz masası kurularak tatbikat anlayışı ile çalışma planları değerlendirildi. İtfaiye, Ulaştırma Hizmetleri, Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Temizlik, Zabıta ve Destek Hizmetleri Müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda kent genelinde oluşturulacak kriz merkezleri ve araç filosunun durumu değerlendirilerek son hazırlıklar tamamlandı. Yapılan açıklamada olası kar yağışı ve zorlu hava şartlarına karşı yol açma, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmalarının kesintisiz şekilde yapılacağı ifade edilirken ekiplerin 24 saat esasına göre çalışacağı belirtildi.

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