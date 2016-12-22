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Düzce Belediyesi Tiyatro Ekibini Kurdu

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Düzce Belediyesi Tiyatro Ekibini Kurdu
Düzce Belediyesi tarafından yeni bir tiyatro hazırlığına başlandı.

Düzce Belediyesi tarafından yeni bir tiyatro hazırlığına başlandı. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tiyatro grubu tarafından yeni oyun "Entrikalı Dolap Komedisi'nin provaları başladı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından tiyatro serisine devam ediliyor. Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nin ilk sahne oyunu olacak olan Entrikalı Dolap Komedisi'nin provaları başladı. Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı oyunun yönetmenliğini Selçuk Develi yapıyor. Komedi tarzındaki oyun 2 perdeden oluşacak ve 80 dakika sürecek. Oyun Özeti: Oyunumuzun kahramanlarını özel kılan cesaretle alakası olmayan, sıradan yani içimizden birileri oluşu Kahramanlarımızdan Mübeccel, annesine benzetilmesinin bir gün nakde dönüşebileceğini aklının ucundan bile geçirmemişti örneğin İki hırsız, bir eski koca, bir katil ve bir ölüyle aynı evde, bir dolap etrafında nasıl kendi dolaplarını çevirdiklerini keyifle seyredeceksiniz.

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