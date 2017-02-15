Düzce Belediyesi Tuzlama Çalışması Yapılıyor

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan yurt genelinde kar yağışının etkili olacağı uyarısının ardından Düzce Belediyesi ekipleri hazırlıklarını...

Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan yurt genelinde kar yağışının etkili olacağı uyarısının ardından Düzce Belediyesi ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

Belediye ekipleri kar yağışının gelmesi ile birlikte Düzce Merkez ve mahallelerinde olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını başlattı. Düzce Belediyesi ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı. Hava sıcaklığının ani düşmesi ve kar yağışının ardından önlem alan Düzce Belediyesi ekipleri, yollarda oluşacak buzlanmalara karşı çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini bildirildi.