Düzce Belediyesi Üsküdar Belediyesi Ortak Proje Geliştirecek

Düzce Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi ortaklaşa olarak, sosyal destek ve yardım işlerinde birlikte proje geliştirecekler.

Düzce Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi ortaklaşa olarak, sosyal destek ve yardım işlerinde birlikte proje geliştirecekler.

Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Özlem Bağlar ve ekibi Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. Üsküdar heyetini, Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü Gönül Asuk ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç karşıladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede her iki belediyenin sosyal sorumluluk projeleri ele alındı. Üsküdar Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Özlem Bağlar, sorumluluk bölgesi içinde yardım, destek ve sosyal amaçlı birçok projeyi yürüttüklerini belirtti.

Bağlar hizmetler konusunda "ilçemiz dahilinde ikamet eden yardım ve desteğe muhtaç tüm vatandaşlarımıza gerekli sosyal desteği sağlıyoruz. Bunun yanı sıra, spor etkinliklerine de gerekli desteği veriyoruz. Müdürlüğümüz sosyal yardım ve faaliyetlerin daha etkili, verimli ve ekonomik biçimde yürütülmesini ve sosyal belediyecilikte sürekli iyileştirmeyi odak alarak, yaptığımız faaliyetlerle vatandaşlarımızın memnuniyetlerini kazanmayı amaçlamaktadır" dedi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü Gönül Asuk da ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi ve "Belediyelerde sosyal belediyecilik anlayışı giderek yaygınlaşmaktadır. Biz bir adım daha atarak, belediyeler arası işbirliği ve proje paylaşımını yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.