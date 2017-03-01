Düzce Belediyesi Yeni Hattın Bağlantıları Yapılıyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Rıhtım Caddesi TOKİ evleri mevkinde yapılan çalışmalar kapsamında yeni içme suyu hattı ana...

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Rıhtım Caddesi TOKİ evleri mevkinde yapılan çalışmalar kapsamında yeni içme suyu hattı ana ve ara istasyon bağlantılarını yapıyor.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Rıhtım Caddesi TOKİ evleri mevkiinde yolun yeniden yapılandırılması öncesinde çalışmalarına devam ediyor. Asfaltlama çalışmaları öncesinde alt yapıda son düzenlemeleri yapan ekipler merkez çevresinde tamamen yenilenen içme suyu hattının ana ve ara istasyon bağlantılarını yapıyor. Asbest maddesinden yapılan ve son yıllarda deforme olduğu tespit edilen içme suyu hattının 300 metrelik kısmı daha dayanıklı bir madde olan polieliten ile değiştirilirken ara istasyon vanaları da yenileniyor. Su ve Kanalizasyon yetkililerinin açıklamasına göre yenilenen ara istasyon vanaları sayesinde gelecekte yapılacak tamir ve bakım işlemlerinden vatandaşların en asgari düzeyde etkileneceği belirtilirken içme suyu hatlarının uzun ömürlü ve sorunsuz işleyeceği ifade ediliyor.