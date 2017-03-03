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Düzce Belediyesine 400 Çöp Konteyneri Alınacak

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Düzce Belediyesine 400 Çöp Konteyneri Alınacak
Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 400 yeni çöp konteyneri almak için çalışmalara başladı.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 400 yeni çöp konteyneri almak için çalışmalara başladı.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şehir merkezinin tamamında çöp konteynerlerini yenilemek için çalışmalarına devam ediyor. Kısa bir süre önce 500 adet çöp konteynerini şehir merkezinin muhtelif mahallelerine dağıtan Temizlik İşleri Müdürlüğü buna ek olarak 400 adet daha 770 litre kapasiteli sıcak daldırma galvaniz türü konteynerlerin alımı için ihale ilanına çıktı. Mevcut çöp konteynerlerine eklenecek 400 adet konteyner sayesinde şehir merkezinde eski çöp konteyneri kalmayacak.

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