Düzce Belediyespor’da Galibiyet Sevinci

TBL Federasyon Kupası'nda Düzce Belediyespor Bandırma Kırmızı'yı 67-63 yendi.

TBL Federasyon Kupası'nda Düzce Belediyespor Bandırma Kırmızı'yı 67-63 yendi.

Düzce Belediyespor Basketbol takımı Antalya'da yapılan Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Federasyon Kupası'nda ikinci galibiyeti Bandırma Kırmızı takımı karşısında aldı. Antalya Kepez Turgut Özal spor salonunda yapılan Federasyon Kupası 3.maçında Düzce Belediyespor Bandırma Kırmızı'yı 67-63 mağlup etti.

Maçın son anlarına kadar her iki takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Son gülen taraf Düzce Belediyespor oldu ve salondan 67-63 galip ayrıldı. Bu sonuçla Belediyespor Federasyon Kupası 3.maçında 2'inci galibiyete ulaştı. Belediyespor Selçuklu Belediyespor ile karşılaşacak.