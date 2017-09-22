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Düzce Gazileri Bilecik’te

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Düzce Gazileri Bilecik’te
Düzce Belediyesi tarafından "Gaziler Günü" nedeniyle gazi ve yakınları için Bilecek Söğüt ilçesine gezi düzenlendi.

Düzce Belediyesi tarafından "Gaziler Günü" nedeniyle gazi ve yakınları için Bilecek Söğüt ilçesine gezi düzenlendi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Söğüt'e günü birlik gezi turu düzenlendi. Gazi ve yakınlarının katıldığı gezide, Küre Köyü, Dursun Fakih Türbesi, Söğüt, Ertuğrul Gazi Kuyulu Mescidi, Çelebi Sultan Mehmet Cami, Karakeçili Parkı, Ertuğrul Gazi Türbesi, Hamidiye İdadiyesi, Darüleytam Binası, Bilecik, Belekoma Kalesi, Saat Kulesi, Şeyh Edebali Türbesi, Orhangazi Türbesi ziyaret edildi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından "Yaşlılar Günü" etkinlikleri kapsamında da İstanbul'a gezi yapılması planlandı. Düzce belediyesi bünyesinde 60 yaş ve üstü kişilerin yararlandığı yaşam merkezine kayıtlı kişilerin katılacağı gezi 2 Ekim tarihinde yapılacak. Gezi programında da Sultanahmet Meydanı, Sultanahmet Cami, Topkapı Sarayı, Eyüp Sultan Cami ziyaretleri ile Boğaz turu yer alıyor.

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