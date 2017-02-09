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Düzce Merkezli Operasyonda Fetö’den 24 Kişi Gözaltına Alındı

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Düzce Merkezli Operasyonda Fetö’den 24 Kişi Gözaltına Alındı
DÜZCE (İHA) – Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock'u kullandıkları tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan 35 kişiden 24'ü,...

DÜZCE (İHA) – Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock'u kullandıkları tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan 35 kişiden 24'ü, 13 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, daha önce Düzce'de FETÖ/PDY ile bağlantılı özel okul, yurt ve dershanelerde görev yapan 97 kişide ByLock haberleşme sistemi olduğu tespit edildiği belirtilerek, "15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbeye kalkışma girişimi sonrası "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasayı ihlal etme" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında ilimizde FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir olan özel okullar, yurtlar ve dershanelerde görev yapmış toplam 97 kişide ByLock tespit edilmiştir. Bu kişilerden 35 kişi hakkında 8 Şubat 2017 günü Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatı ile Düzce merkezli 13 ilde eş zamanlı arama ve gözaltı karar verilmiş, 24 kişi gözaltına alınmış, 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır" denildi.

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