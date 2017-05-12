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Düzce Ot Festivali Engel Tanımayacak

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Düzce Ot Festivali Engel Tanımayacak
Düzce'de bu yıl 3.kutlanacak olan Düzce Otları Tyche Bereket Şenliği; 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası ile de birleştirilerek...

Düzce'de bu yıl 3.kutlanacak olan Düzce Otları Tyche Bereket Şenliği; 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası ile de birleştirilerek şenlik süresince engellilerin aktif rol alması sağlanacak.

Düzce Belediyesi tarafından bu yıl 3. kutlanacak olan Düzce Otları Tyche Bereket Şenliği; 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası ile de birleştirilerek şenlik süresince engellilerin tüm etkinliklerde aktif rol alması sağlanacak.

Konu ile ilgili olarak Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, "Bu yıl 3. kutladığımız Düzce Otları Tyche Bereket Şenliği sadece Düzce'nin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini ortaya çıkartmak için değildir. Şenliğimizi 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası ile de birleştirilerek şenlik süresince engellilerin de aktif rol almasını sağlamaktadır" dedi.

Düzce Beyazay Derneği Başkanı Nurullah Çelebi, "2 yıldan bu yana Cumhurbaşkanımızın himayesinde devam eden Aşmak İçin Hareket sosyal sorumluluk projemizdeki ana amaç, engellilerin toplum içinde aktif olmaları ve topluma karışmalarının sağlanmasıdır. 10-16 Mayıs tarihleri arasında her yıl dünyanın ve yurdumuzun her yerinde kutlanan Engelliler Haftası, bu yıl Düzce'de farklı kutlanacak. Engellilerimiz de şenlik içinde aktif rol alacak. Ayrıca şenlik kortejinde bir engelli bir engelsiz kardeşimiz kol kola yürüyecek. Zepline ve diğer spor aktiviteleri de yapılacak" dedi.

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