Düzce Polisi Aranan Şahıslara Göz Açtırmıyor

Türkiye genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak Düzce'de yapılan çalışmada 11 şahıs gözaltına...

Türkiye genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak Düzce'de yapılan çalışmada 11 şahıs gözaltına alındı 8'i tutuklandı.

Alınan bilgilere göre ülke genelinde kamu düzeninin sağlanması amacıyla aranan şahıslara yönelik Düzce'de eş zamanlı olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde kasten öldürmeye teşebbüsten aranan Y. E., kamu malına zarar vermek suçundan aranan ve 5 yıl cezası bulunan S. D., yaralamadan aranan ve 4 yıl 2 ay 6 bin TL para cezası bulunan S. G., kamu malına zarar vermek suçundan aranan ve 2 yıl 1 ay cezası bulunan S. A., basit yaramadan aranan E. O. ve C. Y., hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay cezası bulunan O. A., uyuşturucu medde bulundurmaktan 4 yıl 2 ay cezası bulunan T. D., ateşli silah bulundurmaktan 3 bin TL cezası bulunan A. G., borcunu ödeme şartını ihlalden aranan Ş. Ç. ve T. Y. Gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 11 kişiden 8'i tutuklanarak ceza evine konuldu.