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Düzce Polisinden Güvenli Eğitim Uygulaması

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Düzce Polisinden Güvenli Eğitim Uygulaması
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Düzce merkez ve 7 ilçede aynı anda yapılan Güvenli Eğitim Uygulaması kapsamında 730...

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Düzce merkez ve 7 ilçede aynı anda yapılan Güvenli Eğitim Uygulaması kapsamında 730 şahıs sorgulandı 283 araç kontrol edildi.

Düzce Polisi kent merkezi ve 7 ilçe merkezinde özellikle üniversite ve yüksekokulların önünde seyir halinde ve sabit olarak Güvenli Eğitim uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 730 şahıs sorgulanırken, 283 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamada 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken 1 araç trafikten men edildi. Kusurlu bulunan 15 araç sürücüsüne ise 14 bin lira cezai işlem uygulandı.

Aranıyordu yakalandı

Yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. B. isimli şahıs infaz ekibi tarafından yakalındı. Göz altına alınan şahıs adli makamlara sevk edilecek.

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