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Düzce Üniversitesi Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Çalışmalarına Hız Verdi

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Düzce Üniversitesi Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Çalışmalarına Hız Verdi
Yaşanılabilir ve sürdürülebilir yeşil kampüs oluşturma çalışmalarına hız veren Düzce Üniversitesi, konuyla ilgili yol haritası belirlemek amacıyla...

Yaşanılabilir ve sürdürülebilir yeşil kampüs oluşturma çalışmalarına hız veren Düzce Üniversitesi, konuyla ilgili yol haritası belirlemek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Orman Fakültesi'nde düzenlenen toplantıya; Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Necmi Aksoy, Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman Uzun, Düzce Teknopark Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Özkan Şahin ile öğretim üyeleri ve idari birim çalışanları katıldı.

Yeşil kampüs süreciyle ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Necmi Aksoy Düzce Üniversitesinin, yeşil çevre uygulamalarını ölçen ve dünyanın farklı ülkelerinden 516 üniversitenin yer aldığı GreenMetric World Universitiy Rankings adlı organizasyona üye olduğunu ve 2016 yılı için sertifika hakkı kazandığını ifade etti.

GreenMetric'e üye üniversitelerin; sera gazı emisyon indirim programı, geri dönüşüm programı, zehirli atıkların işlenmesi, organik atık arıtımı, ağaçlandırma, peyzaj uygulamaları ile çevre ve sürdürülebilirlikle ilgili verilen ders sayısı gibi 53 performans göstergesi başlıklarında değerlendirildiğini söyleyen Doç. Dr. Necmi Aksoy, Düzce Üniversitesinin bu performans göstergelerini karşılayabilmesi adına 2017 yılı için gerekli çalışmaların yapılacağını dile getirerek belirledikleri amaç ve hedefler doğrultusunda süreci yürüteceklerini sözlerine ekledi.

Yapılacak yeşil kampüs çalışmalarının, üniversitenin sağlık ve çevre alanlarındaki faaliyetlerine de katkı sağlayacağına dikkat çeken Doç. Dr. Aksoy, yaşanılabilir ve sürdürülebilir yeşil kampüs uygulamalarının Düzce Üniversitesi'ne prestij kazandıracağının da altını çizdi.

Toplantıda projeyle ilgili görüş ve önerilerini paylaşan Düzce Üniversitesinin akademik ve idari mensupları, eşsiz doğasıyla saklı bir cennet olan Düzce'nin, yaşanılabilir çevre alanında büyük potansiyeli olduğunu belirterek, yeşil çevre konusunda yapılacak çalışmalar ile bu potansiyelin ortaya çıkarılmasını, projenin şehre ve Düzce Üniversitesi'ne katkı sağlamasını beklediklerini ifade ettiler.

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