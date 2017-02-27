Düzce Üniversitesi Üniversiteler Fuarında Öğrencilerle Buluştu

Düzce Üniversitesi, Final Eğitim Kurumları ve Esenler Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 8.'si düzenlenen Üniversiteler Fuarı'nda öğrencilerle bir araya...

Düzce Üniversitesi, Final Eğitim Kurumları ve Esenler Belediyesi işbirliğiyle bu yıl 8.'si düzenlenen Üniversiteler Fuarı'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Yükseköğretime hazırlanan öğrencilerin, üniversiteleri tanımaları ve bilinçli tercih yapmalarını sağlamak amacıyla Esenler Belediyesi Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğinde Düzce Üniversitesi'ni, İletişim ve Tanıtım Koordinatörlüğü temsil etti. Tanıtım stantlarını ziyaret eden Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, tüm üniversitelere çalışmalarında başarılar diledi.

Düzce Üniversitesi tarafından rehber öğretmen ve öğrencilere, Üniversitenin Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, lisans ve ön lisans programları hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Düzce Üniversitesi'nin kampüs yaşamı, öğrenci toplulukları, öğrencilere sağlanan sosyal, kültürel ve ekonomik imkanların yanı sıra Düzce ile ilgili barınma, ulaşım ve yurt olanakları gibi birçok konuda da aydınlatıcı bilgiler aktarıldı.

Düzce Üniversitesi'nin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi'nde ilk beş üniversite arasına girerek sağlık ve çevre alanında desteklenmesi, yerli, milli ve evrensel oyuncak üretimi sürecindeki öncü rolü, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri sıralamasında birinciliğini devam ettirmesi gibi başarılar da ziyaretçilerle paylaşıldı.

Düzce Üniversitesi, katıldığı tanıtım etkinlikleriyle yükseköğretim konusunda gençlere rehberlik etmeye devam ediyor.