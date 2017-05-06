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Düzce Üniversitesinde Psikoloji Ve Gelişim Günleri

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Düzce Üniversitesinde Psikoloji Ve Gelişim Günleri
Düzce Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Topluluğu tarafından düzenlenen 1. Psikoloji ve Gelişim Günleri, gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Topluluğu tarafından düzenlenen 1. Psikoloji ve Gelişim Günleri, gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonunda iki gün süresince devam eden programın ilk gününe; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kahraman Çatı, davetli konuşmacılar, öğretim elamanları ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, sanattan spora kadar her alanda Psikoloji bilim dalından yararlanıldığını ifade ederek sözlerine başladı. Bütün düşünürler ve evliyaların hayatlarında olgunluğa erişmek için içsel yolculuğa çıktığını belirten Prof. Dr. Genç, bu durumun psikoloji ilmine dayandığına işaret etti. Etkinliği düzenleyen Eğitim Fakültesi öğrencilerini kutlayan Prof. Dr. İlhan Genç, programda emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Program; Düzce Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tuğba Seda Çolak, Topluluk Danışmanı Arş. Gör. Muhammed Bahtiyar ve Topluluk Başkanı Bedirhan Avcı'nın konuşmalarıyla devam etti. Açılış konuşmalarının sonrasında programın sunumlar bölümüne geçildi. Programa davetli konuşmacı olarak Uzm. Psk. Dan. Seda Çakır, Psk. Dan. Mehmet Burak Otyakmaz, Psk. Dan. Çağla Karademir ve Ahi Evran Üniversitesi Arş. Gör. Önder Baltacı katıldı.

Programda; Adliyede Pedagog Olmak, Spor Psikolojileri: Sporda Psikolojik Danışma Uygulamaları, Akılcı Duygusal Davranış Terapisi ve D 10 Projektif Çizim Testi konularında sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda; mahkeme salonlarının ve hakim kürsülerinin çocuk mağdurlar üzerindeki etkisi, okullardaki PDR öğretmenliğinin önemi, spor branşlarındaki danışmanlıklar, akılcı duygusal davranış terapisinin temel varsayımları, uygulama testleri gibi birçok konuda aydınlatıcı bilgiler paylaşıldı.

Psikoloji ve Gelişim Günleri etkinliğinin ikinci gününde de alanında uzman konukların katılımıyla oturumlar düzenlendi. Programda; Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak Aşk ve Kariyer, Psk. Dan. Funda Gül Yılmaz Bütüncül Psikoterapi, Psk. Mirza Tamtekin Beynin Olumlu Yönetimi, İmajinasyon Çalışmaları ve Nefes Terapisi, Uzm. Psk. Canset Tütüncüoğlu ise Beynin Cinsiyeti başlıklarında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında farklı bakış açıları sunan davetli konuşmacılar, mesleki gelecekleri adınabölüm öğrencilerinin kariyer planlamalarına önemli katkılar sağladılar. 1. Psikoloji ve Gelişim Günleri, katılım belgelerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Düzce Üniversitesinde Psikoloji Ve Gelişim Günleri

Düzce Üniversitesinde Psikoloji Ve Gelişim Günleri

Düzce Üniversitesinde Psikoloji Ve Gelişim Günleri

Düzce Üniversitesinde Psikoloji Ve Gelişim Günleri

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