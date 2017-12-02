  • BIST 103.559
  • Altın 161,116
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 11 °C

Düzce Üniversitesi’nden Coğrafi Bilgi Sistemleri Konulu Konferans

» »
Düzce Üniversitesi’nden Coğrafi Bilgi Sistemleri Konulu Konferans
Düzce Üniversitesi Association of Computing Machinery (ACM) Bilgisayar Mühendisleri Topluluğu tarafından düzenlenen "Coğrafi Bilgi Sistemleri" başlıklı...

Düzce Üniversitesi Association of Computing Machinery (ACM) Bilgisayar Mühendisleri Topluluğu tarafından düzenlenen "Coğrafi Bilgi Sistemleri" başlıklı program gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Topluluk Başkanı Cihan Ferhat Kart, topluluğun ikinci yılında başkanlık görevini üstlendiğini belirterek bu sene topluluğu yeniden yapılandırmaya başladıklarını söyledi. Kendilerine iletilecek görüş ve öneriler ile Topluluklarını geliştireceklerini ifade eden Cihan Ferhat Kart, etkinliklerin yanı sıra workshoplar ve geziler düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Açılış konuşmasının ardından konferans veren Uzman Levent Sabah, "Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Analiz aracı olan CBS'yi, sakladığı harita ve veriyi kullanarak amaca uygun başka haritalar üreten bir sistem şeklinde açıklayan Levent Sabah, grafik verisi ile sözel verileri birleştiren bu sistemin, harita ve resim ile ilgili değil, veri tabanı ile ilgili bir sistem olduğunu ifade etti.

Sunumunda coğrafi bilgi sistemleri teknolojisinin, birçok alanda kullanıldığını belirterek konuyla ilgili örnekler paylaşan Levent Sabah, açık kaynaklı kod yazılımından da söz etti. CBS'nin amaç değil, bir araç olduğunu dile getiren konuşmacı, sistemin sayısal görüntüler ve haritalar ile koordinatları belli veriler arasında ilişki sağladığını sözlerine ekledi. Bu sistemin, aynı yerin değişik amaçlı haritalarını üst üste getirerek hepsinin istenilen harita koordinatlarına oturmasını sağladığını ifade eden Uzman Levent Sabah, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak konferansını sonlandırdı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Modex Akıllı Sözleşme Pazarına Yönelik Blockex İle Ortaklık Yapacak30 Kasım 2017 Perşembe 13:48
  • Gebze Belediyesi Arşivleri Dijital Ortamda Saklanıyor30 Kasım 2017 Perşembe 11:53
  • Araç Yıkama İstasyonlarındaki Su Sarfiyatına Lise Öğrencileri Çözüm Olacak30 Kasım 2017 Perşembe 11:08
  • Elektrik Dağıtım Şirketlerinden Yeni Ar-ge Projesi30 Kasım 2017 Perşembe 10:23
  • Kayıp Eşyalar Büyükşehir Zabıtası Korumasında30 Kasım 2017 Perşembe 10:08
  • Bakan Özlü: "Türkiye Olarak Parolamız Yüksek Teknolojidir"29 Kasım 2017 Çarşamba 11:58
  • Meteorun Gizemli Yolculuğu29 Kasım 2017 Çarşamba 10:33
  • İzmir’den Yola Çıkan Gelgit Türkiye’yi Saracak29 Kasım 2017 Çarşamba 09:08
  • Aselsan Projeleri Saü’de Anlatıldı28 Kasım 2017 Salı 15:38
  • Büyükşehir’in Tüp Bebek Projesi Meyvesini Vermeye Başladı28 Kasım 2017 Salı 13:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti