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Düzce’de 2 Araç Çarpıştı: 6 Yaralı

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Düzce’de 2 Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Mergiç Yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 araç birbirine girdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Mergiç Yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 araç birbirine girdi. Kazada 6 kişi yaralanırken, bir aracın sürücüsü otomobil içerisinde sıkıştı.

Alınan bilgilere göre, Aziziye Mahallesi'nden Mergiç istikametine gitmekte olan Şemsettin Dede (48) idaresinde ki 81 BZ 202 plakalı hafif ticari araç yan yoldan çıkan Orhan Acar (35) idaresinde ki 81 FD 292 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Orhan Acar araç içerisinde sıkışırken, hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü Şemsettin Dede ile yolcular Merve, Doğan, Selahattin ve Orhan Dede yaralandılar. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Otomobil içinde sıkışan sürücü Orhan Acar ise Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında kurtarıldı. Ağır yaralı sürücü tedavi edilmek üzere Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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