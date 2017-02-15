Düzce’de 2 Katlı Ahşap Ev Yangında Kullanılmaz Hale Geldi

Düzce'nin Çilimli ilçesi Şerefiye Mahallesi Demirciler Sokak Yaşar Türkmen'e ait 2 katlı kerpiç ev sobadan çıkan kıvılcımlar sonrasında alev alev yandı.

Düzce'nin Çilimli ilçesi Şerefiye Mahallesi Demirciler Sokak Yaşar Türkmen'e ait 2 katlı kerpiç ev sobadan çıkan kıvılcımlar sonrasında alev alev yandı.

Yangın Düzce'nin Çilimli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çilimli ilçesi Şerefiye Mahallesi Demirciler Sokak üzerinde 41 yaşındaki Yaşar Türkmen'e ait evde sobadan çıkan kıvılcımlar sonrasında yangın çıktı. Kerpiçten bozma evde çıkan yangın bir anda büyürken çevredeki vatandaşlar Çilimli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerinnin de müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken ev sahibi Yaşar Türkmen'in kış günü evsiz kaldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.