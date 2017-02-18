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Düzce’de 2017 Yılı Orköy Kredi Bilgilendirme Toplantıları Başladı

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Düzce’de 2017 Yılı Orköy Kredi Bilgilendirme Toplantıları Başladı
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2017 yılı ORKÖY faaliyetleri kapsamında "Dış Cephe Yalıtım ve PVC Cam Değişimi" kredisinden faydalanmak isteyenler...

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2017 yılı ORKÖY faaliyetleri kapsamında "Dış Cephe Yalıtım ve PVC Cam Değişimi" kredisinden faydalanmak isteyenler için kredi bilgilendirme çalışmalarına başlandı.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında bulunan Melen Orman İşletme Şefliğine bağlı Karaçörtlen köyü, Konuralp Orman İşletme Şefliğine bağlı Suncuk ve Sarımeşe köyleri, ile Asar Orman İşletme Şefliğine bağlı Dipsizgöl ve Bıçkıyanı köyleri Dış Cephe Yalıtım ve PVC Cam Değişimi kredileri için, 2017 yılı Orköy çalışma programına alındı.

Dış Cephe Yalıtım ve PVC Cam Değişimi kredisinden faydalanmak isteyen köy halkına, konu hakkında bilgi edinilmesi ve kredi kullanmak isteyenlerin tespit edilmesi işlemleri için toplantılar düzenlendi.

İlk toplantı Düzce Orman İşletme Müdürü Selçuk Yıldız'ın bizzat katılımıyla Karaçörtlen köyünde gerçekleştirildi. İşletme Müdür Yardımcısı Levent Kartal, Orman Endüstri Mühendisi Hasan Ali Yılmaz, Melen Orman İşletme Şefi Özlem Yıldız, Konuralp Orman İşletme Şefi Ayşegül Demircan ve Asar Orman İşletme Şefi Serdar Kılkış'dan oluşan komisyon tarafından toplantılara devam edildi.

Yapılan toplantılarda verilecek olan kredinin kimler tarafından kullanılabileceği, yapılacak olan iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kredilerin geri ödemesinin nasıl ve hangi zamanlarda olacağı, kredi geri ödemesi yapılamadığı durumlarda karşılaşılacak olan sorunlarla ilgili ayrıntılı bilgilere yer verildi.

Hazırlanacak olan kredi tahsis onaylarının Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanmasına müteakip kredi kullandırma sürecinin devam edeceği belirtildi. Dış Cephe Yalıtım ve PVC Cam Değişimi kredisinin 1 yıl ödemesiz olduğu ve sonraki 5 yılda eşit taksitler halinde ve yılda bir kez faizsiz olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.

Düzce’de 2017 Yılı Orköy Kredi Bilgilendirme Toplantıları Başladı

Düzce’de 2017 Yılı Orköy Kredi Bilgilendirme Toplantıları Başladı

Düzce’de 2017 Yılı Orköy Kredi Bilgilendirme Toplantıları Başladı

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