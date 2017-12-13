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Düzce’de Araç Sayısı 100 Bini Geçti

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Düzce’de Araç Sayısı 100 Bini Geçti
DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 107 bin 665 oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 107 bin 665 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 107 bin 665'e ulaştı. Araç türlerine bakıldığında ise 54 bin 714 otomobil, 2 bin 649 Minibüs, bin 762 Otobüs,16 bin 717 Kamyonet, 4 bin 666 Kamyon, 15 bin 355 Motosiklet, 11 bin 501 Traktör, 301 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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