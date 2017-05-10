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Düzce’de Asırlık Kandil Geleneği Sürüyor

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Düzce’de Asırlık Kandil Geleneği Sürüyor
Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde bir asrı aşkın zamandır kandil geleneği sürüyor.

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde bir asrı aşkın zamandır kandil geleneği sürüyor. 107 yıllık gelenekte akşam namazı sonrasında camide serilen sofralarda yemekler yeniyor.

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde Berat Kandili farklı bir gelenekle kutlanıyor. Akşam namazını Koçyazı Mahallesi Caminde kılan mahalle halkı, ardından evlerinden getirdikleri pilav, tavuk, et ve ayranları caminin içerisine kurulan sofralarda gelenlere ikram ederek ediyorlar.

Koçyazı Mahallesi Muhtarı İsmet Mısır, kandil geleneğinin asırlardır sürdüğünü belirterek, "Berat Kandili tüm İslam alemine hayırlı olsun. 108 yıldır geleneğimiz sürdürmekte. Dedelerimizden bize bizden de torunlarımıza kalacak bir gelenek. Tüm mahalle halkıma teşekkür ediyorum, aynı heyecan ve şevkle evlerimizde yaptığımız pilavı, ayranı alıp camilere geliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yemeğimizi yiyoruz" diye konuştu.

Mahalleli tarafından sunulan ikramların ardından camide Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen program takip edildi.

Düzce’de Asırlık Kandil Geleneği Sürüyor

Düzce’de Asırlık Kandil Geleneği Sürüyor

Düzce’de Asırlık Kandil Geleneği Sürüyor

Düzce’de Asırlık Kandil Geleneği Sürüyor

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