Düzce’de Atık Pil Toplama Yarışması Başlıyor

Düzce Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (TAP) işbirliği ile her yıl düzenlenen "Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması"...

Düzce Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (TAP) işbirliği ile her yıl düzenlenen "Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması" için seminer düzenlendi.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile kısa adı TAP olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İhracatçıları Derneği işbirliği ile her yıl düzenlenen "Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması" başladı. Atık pil toplama çalışmaları öncesinde yarışmaya katılacak okulların öğretmenlerine eğitim semineri verildi. Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen atık pil toplama ve bilinçlendirme eğitimi toplantısında Düzce Merkez, ilçe, belde ve köyler de dahil olmak üzere ilkokul, ortaokul ve liselerin öğretmenlerine ayrıca atık pil toplama üniteleri ile afişleri dağıtıldı. Seminere toplam 62 okuldan temsilci katıldı.