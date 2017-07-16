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Düzce’de Binlerce Kişi Alanı Doldurdu

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Düzce’de Binlerce Kişi Alanı Doldurdu
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi bir grup asker tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan hain darbe girişiminin...

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi bir grup asker tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan hain darbe girişiminin yıldönümünde Düzce'de Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sonrasında vatandaşlar Anıtpark alanında15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında demokrasi nöbeti tutmaya başladı.

15 Temmuz tarihlerinde FETÖ/PDY üyesi bir grup asker tarafından yapılmak istenen hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Düzce'de Milli Birlik ve Beraberlik yürüyüşü düzenlendi. Milyonlarca kişinin katıldığı yürüyüş, mehter takımı eşliğinde Düzce Belediyesi önünden başlayarak Anıtpark Meydanında sonra erdi. Milyonlarca kişinin katıldığı nöbet havadan görüntülendi.

Anıtpark'ta toplanan halka seslenen protokol üyeleri birlik ve beraberlik mesajı verdi. Etkinlikler sabah namazı ile sona erecek.

Düzce’de Binlerce Kişi Alanı Doldurdu

Düzce’de Binlerce Kişi Alanı Doldurdu

Düzce’de Binlerce Kişi Alanı Doldurdu

Düzce’de Binlerce Kişi Alanı Doldurdu

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