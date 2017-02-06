Düzce’de Fabrika Yangınında 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Düzce'de Organize Sanayi Bölgesi'nde bir elyaf fabrikasında yangın çıktı.

Düzce'de Organize Sanayi Bölgesi'nde bir elyaf fabrikasında yangın çıktı. Yangın, büyümeden söndürülürken, dumandan 5 işçi zehirlendi.

Yangın Beyköy Beldesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elyaf fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen 5 işçi, yoğun dumandan zehirlendi. Zehirlenen işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürülürken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.