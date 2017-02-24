Düzce’de Fetö’den 3 Kişi Gözaltına Alındı

Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Fethullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Fethullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturmada, örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edilen ve Bylock isimli haberleşme programını kullandığı anlaşılan, haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheli şahıstan 3'ü Düzce'de yakalanarak gözaltına alındı. İl dışında olduğu belirlenen bir şahısla ilgili yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ayrıca Düzce'de soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.