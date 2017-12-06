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Düzce’de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

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Düzce’de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor
Düzce Belediyesi kriz masası il genelinde etkili olan kar yağışı ile mücadele çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başladı.

Düzce Belediyesi kriz masası il genelinde etkili olan kar yağışı ile mücadele çalışmalarına sabahın erken saatlerinde başladı.

Düzce Belediyesi Düzce ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmalarına başladı. 172 kişiden oluşan karla mücadele ekipleri Şehir Merkezi, Kalıcı Konutlar ve Konuralp olmak üzere yol ve kaldırım temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da karla mücadele ekiplerini sabahın erken saatlerinde ziyaret ederek çalışmalarını inceledi. Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, Fen İşleri Müdürü Murat Gülmez ve Temizlik İşleri Müdürü İsmail Işıldak'ın da hazır bulunduğu çalışmalar kapsamında Kalıcı Konutlar bölgesinde kar bıçaklı araçlarla yollar açıldı. Düzce'de etkili olan kar yağışına karşı tüm ekipmanları ile hazır olduklarını belirten Başkan Ay "ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışında hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. 172 kişilik bir ekip kurduk, 47 adet farklı türlerde karla mücadele araçlarımız var. Yollar ve kaldırımlar daima açık olacak. Endişemiz yok, sistemli bir şekilde karla mücadeleye hazır ve teyakkuzdayız" ifadelerini kullandı.

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