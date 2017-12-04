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Düzce’de Kış Tedbirleri Alındı

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Düzce’de Kış Tedbirleri Alındı
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerin alındığını açıkladı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, kış mevsiminde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerin alındığını açıkladı. Araçlar, ekipler ve yollarda son hazırlıkların gözden geçirildiğini ifade eden Vali Dağlı, yeni bir tuzlama aracının kış araçları filosuna eklendiğini kaydetti. Dağlı ayrıca yarın Bolu Valisi Aydın Baruş ile Bolu Dağı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale planı yapmak üzere bir araya geleceklerini belirtti.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında Afet Acil Durum Müdürlüğünde 2017 - 2018 Kış Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Dağlı, yeni bir tuzlama aracının kış araçları filosuna aklendiğini dile getirerek "İlimiz karla mücadele konusunda hassas. Bir tarafında Bolu Dağı bir tarafında ana arter Otoban var. Zaman zaman yüksek köy yollarında kapanmalar olabiliyor. Bu manada bu toplantının yapılması ayrı bir önem taşıyor. Köy yolları ile ilgili geçtiğimiz yıl güzel bir çalışma yaptık. Bir tuzlama aracı almıştık. Bu yıl yeni bir tuzlama aracı daha aldık. Oda hizmete girdi. Köy yollarında tuzlama ihtiyacı hızlı bir şekilde gideriliyor. Eskisi gibi işçilerimizin kamyon üzerinden tuz atması şeklinde değil, belli bir ayarda otomatik olarak dökülmesi şeklinde tuzlama yapılıyor" dedi.

Düzce'de taşımalı eğitimin yapılıyor olması nedeniyle köy yollarının her daim açık olmasının önemli olduğuna işaret eden Vali Dağlı şöyle devam etti: "Köylerden taşımalı eğitim yapıldığı için bu toplantı önemli. Kapalı köy yollarının kısa sürede açılması gerekiyor. Bununla ilgili Özel İdaremiz hazırlıklarını yaptı. Düzce Belediyemizde geçtiğimiz günlerde bu konuda bir hazırlık yaptığını, tüm araç gereçlerini çıkarttığını ve son hazırlıklarını gözden geçirdiğini kamuoyu ile paylaştı. İlçe belediyelerimiz hazır. Kaymakamlarımız kara müdahale konusunda ne yapacaklarını biliyorlar. Bu konuda tecrübeleri var."

Dağlı, Bolu Valisi Aydın Baruş ile kış tedbirlerini görüşmek üzere yarın bir araya geleceklerini kaydederek, "Salı günü Bolu Valimizle Bolu Dağı ile ilgili bir toplantı yapacağız. Burası bizim için hassas noktalardan biri. Bolu Dağı Bölgesindeki ani tıkanmalar bizi zorlayabiliyor. Özellikle D100'de tırların yolu kapatması suretiyle oluşan tıkanıklık önemli bir sorun teşkil ediyor. Kaynaşlı mevkiinde bir kapanma olduğu zaman biz araç yoğunluğunu eritebilmek için trafiği Hendek'ten itibaren durdurmak zorunda kalabiliyoruz. Bunun planlamasını yapacağız. Yollarımızın, ekiplerimizin, araçlarımızın son hazırlıklarını gözden geçireceğiz" diye konuştu.

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