Düzce’de Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 13 Yaralı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs 20 metrelik şarampole yuvarlandı.

Düzce'nin Çilimli ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, Çilimli ilçesi Kırkharman ile Karaçörtlen köyleri arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kırkharman ile Karaçörtlen Köyü arasında fındık işçilerini taşıyan Mustafa Çizik idaresindeki 27 GH 218 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Ağaçlan alana giren minibüste bulunan sürücü Mustafa Çizik aynı aileden Esra, Songül, Eray, Cihan, Zeynep, Meral, Emine, Nurali, Gülbin, Esma, Berivan ve Gülbahar Çizik yaralandı.

Yaralılar bölgeye gönderilen ambulanslarla Düzce'de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu diğerlerin sağlık durumunun iye olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.