Düzce’de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştiği operasyonda, çok sayıda hap ve esrar ele geçirildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştiği operasyonda, çok sayıda hap ve esrar ele geçirildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 3 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahısların ikametlerinde ve üzerinde yapılan aramalarda 500 adet Ecstasy hap, 8 parça halinde toplam daralı 74 gram gelen Esrar maddesi ve 1 adet 9 mm tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest kaldı.