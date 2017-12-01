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Düzce’de Uyuşturucudan Adliyeye Çıkartılan 4 Kişi Tutuklandı

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Düzce’de Uyuşturucudan Adliyeye Çıkartılan 4 Kişi Tutuklandı
DÜZCE(İHA) – Düzce il Jandarma Alay komutanlığına bağlı ekipler tarafından Düzce'ye uyuşturuc getirirken yakalanan 4 kişi çıkarıldığı adli makamlarca...

DÜZCE(İHA) – Düzce il Jandarma Alay komutanlığına bağlı ekipler tarafından Düzce'ye uyuşturuc getirirken yakalanan 4 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından Düzce'de satılmak üzere İstanbul'dan getirdikleri 250 adet uyuşturucu hapla yol kontrolü sırasında yakalanan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çilimli Cezaevine konuldular.

Olay, İstanbul'dan, Düzce'ye gelen ve içerisinde Ramazan Oğuz Ç., Resul V., Şuayip O. ve Hasan D'nin bulunduğu 81 FL 088 plakalı araç Düzce İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol uygulaması sırasında durduruldu. Jandarma ekiplerinin dikkati sonucunda araçta yapılan aramada değişik çeşitlerde 250 adet extacy adı verilen uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

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