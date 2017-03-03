Düzce’deki Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tim ekipleri tarafından Düzce merkezli, Sakarya'nın Hendek ilçesinde ve İstanbul'da 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5'i kadın toplam 15 kişi gözaltına alırken bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen F.K., Ş.Ö., B.K., M.Ö., Ç.Ş., M.K., Z.A., P.B. ve R.G. adlı şahıslar tutuklanırken Ö.Y. adlı şahıs ise adli kontrol şartıyla toplam 6 kişi ise serbest kaldı.