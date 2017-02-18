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Düzce’den Ocak Ayında Bin 820 Ton İç Fındık İhraç Edildi

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Düzce’den Ocak Ayında Bin 820 Ton İç Fındık İhraç Edildi
Düzce'den ocak ayında bin 820 ton iç fındık, 868 ton tavuk ayağı ihraç edildi.

Düzce'den ocak ayında bin 820 ton iç fındık, 868 ton tavuk ayağı ihraç edildi.

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden olan Düzce'den fındık ihracatı devam ediyor. Gıda Tarım Hayvancılık Düzce İl Müdürlüğü verilerine göre Düzce'den ocak ayı içerisinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine bin 820 ton iç fındık, 593 ton diğer gıda maddeleri ihraç edildi. Yine Düzce'den yurt dışına 868 ton tavuk ayağı ihracatı gerçekleşti.

İhracatın yanı sıra Düzce'den diğer illere veteriner sağlık raporu ile 51 büyükbaş, 2 milyon 267 bin adet kanatlı sevkinin gerçekleştiği bildirildi.

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