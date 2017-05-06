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Düzce’nin Çehresi Değişecek

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Düzce’nin Çehresi Değişecek
Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz, Ramazan ayı bitiminde İstanbul caddesinin trafiğe kapatılacağını, ardından raylı sistemin hizmete sokulacağını...

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz, Ramazan ayı bitiminde İstanbul caddesinin trafiğe kapatılacağını, ardından raylı sistemin hizmete sokulacağını söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz, İstanbul Caddesinin trafiğe kapatılması için gerekli teknik ön hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Ramazan ayı sonrası İstanbul caddesinin belediye binası ile Ziraat Bankası arasında kalan bölümü trafiğe kapatılacak. Kent merkezindeki trafik akışında yeni düzenlemeler yapılacak" dedi.

Caddenin trafiğe kapatılmasıyla birlikte raylı sistem için çalışmalara başlanacağını anlatan Caymaz, "Raylı ulaşım sistemi ilk etapta Cedidiye Cami ile 15 Temmuz şehitler parkı arasındaki mesafede ücretsiz uygulanacak. Caddenin araç trafiğine kapatılması ve raylı sistemin devreye girmesiyle Düzce'nin çehresinde önemli değişim meydana gelecek" diye konuştu.

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