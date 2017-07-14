(Düzeltme) Ayvalık Orman Yangınında 3 Kişinin İfadesine Başvuruldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yerleşim yerine yakın cazibe merkezindeki makilik alanda çıkan orman yangını söndürülürken, olayla ilgili 3 kişinin...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yerleşim yerine yakın cazibe merkezindeki makilik alanda çıkan orman yangını söndürülürken, olayla ilgili 3 kişinin ifadesine başvuruldu.

Edinilen bilgiye göre, Sarımsaklı'daki Delicelitepe mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sarımsaklı mevkiinin etrafı yerleşim yerleriyle çevrili alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye aracı, su tankeri ve 12 arazöz müdahale etti. Bir helikopter ve çok sayıda itfaiye erinin müdahale ettiği yangının söndürülmesine çevredeki vatandaşlar da yardım etti. Yaklaşık 4 dönüm makilik alanda etkili olan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında üzerinde "Delice" denilen yabani zeytin ağaçlarının bulunduğu tepelik arazide ilk belirlemelere göre 150'yi aşkın bodur ağacın zarar gördüğü bildirildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili 3 kişinin jandarma tarafından ifadelerine başvuruldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, yerleşim yerlerine çok yakın tepede çıkan orman yangının kısa sürede havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonrasında söndürüldüğünü, soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, yangında delice ağaçlarının dışında zeytin ağaçları ile yerleşim birimlerinin zarar görmemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Gençer, orman yangınlarına müsait olunduğu bu mevsimde vatandaşların orman yangınlarına karşı daha hassas ve dikkatli olması gerektiğini de sözlerine ekledi.