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(Düzeltme) Çobanların Koyun Kavgası Ölümle Bitti

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(Düzeltme) Çobanların Koyun Kavgası Ölümle Bitti
Gaziantep'te bir çoban, koyun meselesi yüzünden tartıştığı diğer çobanı tüfekle vurarak öldürdü.

Gaziantep'te bir çoban, koyun meselesi yüzünden tartıştığı diğer çobanı tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesine bağlı Bilek Mahallesi Garfa Deresi çevresinde kendi arazilerinde koyunlarını otlatan 2 çoban arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, daha önce de bir kaç kez aynı konudan tartışan çobanlardan C.K., A.F.'yi, koyun nedeniyle çıkan tartışmada tüfek ile vurarak öldürdü. Silah sesi üzerine olay yerine gelen H.F., ağır yaralı olarak bulduğu kardeşini kendi aracına bindirerek, Şehitkamil Devlet Hastanesine götürdü.Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan A.F., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

A.F.'nin cenazesi otopsi yapılmak amacıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı Arıl Jandarma Karakolu ekipleri, yaptıkları incelemede olayın şüphelisi C.K.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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