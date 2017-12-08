(Düzeltme) Katili Olan Kayınpederinden Kaçamadı

Kayseri'de 84 yaşındaki şahsın, damadını öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'de 84 yaşındaki şahsın, damadını öldürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Küçük Ali Mahallesi Bahçıvan Sokak'ta meydana gelen olayda Arif M. (84) ile damadı Adnan F. (56) arasında çıkan tartışma sonrası Arif M., av tüfeğiyle damadı Adnan F.'yi vurdu. Ağır yaralanan Adnan F., olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Arif M., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Cinayet anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kayınpederin damadını öldürdüğü cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Adnan F.'nin ekmek aldığı fırından çıkarak evine doğru gittiği, bu sırada arabasından elinde av tüfeği ile inen kayınbabası Arif M. ile karşılaştığı görüldü. Bu sırada kaçmaya çalışan Adnan F.'ye kayınpederinin ateş açtığı ve Adnan F.'nin yere düştüğü anlar görüntülere yansıdı. Ayrıca, Arif M.'nin de damadını vurduktan sonra kaçmaya çalıştığı görüldü.