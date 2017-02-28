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(Düzeltme) Mahkeme Başkanından Fetö Sanığına ’Mart-nisan’ Tepkisi

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(Düzeltme) Mahkeme Başkanından Fetö Sanığına ’Mart-nisan’ Tepkisi
Kastamonu'da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski icra müdürü, itirafçı olmasından dolayı tahliye edildi.

Kastamonu'da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski icra müdürü, itirafçı olmasından dolayı tahliye edildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Karabük'ten Kastamonu'ya icra müdürü olarak atanan ve göreve başlamadan gözaltına alınarak tutuklanan eski icra müdürü M.Ö. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü kurma veya yönetmek" suçlarından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Tutuklu yargılanan sanık M.Ö., duruşmada kendisinin terör örgütüne üye olmadığını ve terörün ne olduğunu bilmediğini söyledi. FETÖ'nün ne zaman terör örgütü olarak kabul edildiğini bilmediğini söyleyen M.Ö., "Ben, ne zaman FETÖ olarak kabul edildiğini bilmem ama cemaat ile bağlantım vardı" dedi.

Örgütün haberleşme aracı olan "ByLock'u telefonuna meraktan indirip yüklediğini aktaran M.Ö., "Birkaç kez mesaj yazdım. ByLock'u uzun süre kullanmadım" diye konuştu. Cumhuriyet savcısı "örgüt hakkında bilgiler verdiği, örgüt yapılanması ile kişiler hakkında bilgiler verdiği" gerekçesiyle tutuklu sanığın tahliyesini istedi.

Bunun üzerine Kastamonu Adliyesine icra müdürü olarak atanan tutuklu sanığa hitaben Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Galip Akpınar, FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in cemaate bağlı kişiler tarafından "mehdi" olarak kabul edildiğine dikkat çekerek, "Fethullah Gülen denilen şahıs mehdi falan değil. Buna inanmak isteyen inansın. Bazıları hala Mart-Nisan ayını bekliyor. Neyi bekliyorlarsa artık. Onlar daha çok beklerler. Kimse boşuna beklemesin. O mehdi falan değil" şeklinde çıkıştı.

Cumhuriyet savcısının talebini değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanık hakkında etkin pişmanlık yasası hükümlerini uygulayarak tahliyesine karar verdi ve duruşmayı dosyadaki diğer eksikliklerinin giderilebilmesi için 25 Nisan'a erteledi.

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