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(Düzeltme) Öldürülen Kadının Kimliğini Bacağındaki Platin Aydınlatacak

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(Düzeltme) Öldürülen Kadının Kimliğini Bacağındaki Platin Aydınlatacak
Aliağa ilçesinde dövülerek öldürüldükten sonra yol kenarına atılmış halde bulunan kadının kimliğine, bacağındaki platinin seri numarasından ulaşılmaya...

Aliağa ilçesinde dövülerek öldürüldükten sonra yol kenarına atılmış halde bulunan kadının kimliğine, bacağındaki platinin seri numarasından ulaşılmaya çalışılıyor. Cesedin Gürcistan uyruklu 54 yaşındaki Katıya Sadıkova'ya ait olduğu üzerinde duruluyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayında İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen olayda, Yenişakran Mahallesi Çanakkkale İzmir karayolu kenarında battaniyeye sarılı halde bir kadın cesedi bulunmuştu. Otopside, dövülmüş ve başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş olduğu anlaşılan kadının, sol bacağında platin bulunduğu tespit edildi. Platinin plaka seri numarasından yola çıkarak cesedin kimliğini belirlemeye çalışan İzmir Jandarma ekipleri, 132 kadının bilgisine ulaştı. Cesedin, bu kadınlardan henüz iletişim kurulamayan Gürcistan uyruklu 54 yaşındaki Katıya Sadıkova'ya ait olabileceği değerlendirildi. Sadıkova'nın 30 Kasım 2011 tarihinde İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olduğu bilgisine ulaşılırken, hastane kayıtlarında yer alan iki ayrı GSM numarasından 2011 yılında yapılan görüşmeleri de araştırılmaya başlandı. Cesedin Sadıkova'ya ait olup olmadığını netleştirmeye çalışan ekipler, bir yandan cinayetin faillerinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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