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(Düzeltme) Suriye’de Bacakları Kopan Çocuğa İhh Sahip Çıktı

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(Düzeltme) Suriye’de Bacakları Kopan Çocuğa İhh Sahip Çıktı
Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında bacakları kopan Suriyeli Abdülbasit, tedavisi için İHH Vakfı aracılığı ile tedavi için Türkiye'ye...

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında bacakları kopan Suriyeli Abdülbasit, tedavisi için İHH Vakfı aracılığı ile tedavi için Türkiye'ye getirildi.

İHH Hatay Ofisi Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, geçtiğimiz günlerde İdlib kırsalında yapılan hava saldırısı sonucu iki bacağını da kaybeden 10 yaşındaki Abdülbasit'in tedavisinin yapılması amacıyla Türkiye'ye getirildiğini söyledi. Karacaoğlu, "Abdulbasit, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'na getirildi. Burada sağlık yetkililerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hatay'a gönderildi" dedi.

Suriye'de dünyanın gözü önünde sistematik bir katliam gerçekleştirdiğini söyleyen Karacaoğlu, özellikle de son dönemde İdlib, Esed rejimi ve destekçilerince havadan ve karadan sürekli bombalandığını, saldırıların başladığı günden bu yana da Suriye'ye yönelik yardımlarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, İHH İnsani Yardım Vakfı olarak Suriye halkını yalnız bırakmadıklarını kaydetti.

Evde ailesi ile birlikte yemek yedikleri sırada gerçekleştirilen hava saldırısında iki bacağını kaybettiğini belirten Abdülbasit, aynı saldırıda annesini ve bir kız kardeşini kaybetti. Abdülbasit'in diğer iki kız kardeşi de ağır hasta olarak hayata tutunmaya çalışıyor. Abdülbasit yaşadıkları olayı şöyle anlattı:

"Evimizde öğle yemeği yerken helikopter geldi. Babam, ben ve kardeşlerime mutfağa saklanmamızı söyledi. O sırada helikopterden evimize bomba atıldı. Annem ve 3 yaşındaki kız kardeşim şehit oldular."

Babası ise, "Hamile olan diğer kızımdan hala haber alamadım. İdlib'in Kafar Zeyta bölgesinde bir hastanede bulunduğunu biliyorum sadece. Saldırı sonucu sırtına şarapnel parçası isabet eden damadım da yine İdlib'de tedavi görüyor. Buraya yaralı 5 yaşındaki kızım ve ayakları kopan oğlum Abdülbasit'le birlikte geldik" diye konuştu.

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