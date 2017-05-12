  • BIST 95.410
  • Altın 142,123
  • Dolar 3,5933
  • Euro 3,9070
  • Samsun 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 15 °C

Düzenli Uyku Kilo Verdiriyor

» »
Düzenli Uyku Kilo Verdiriyor
Ryan Reynolds ve Blake Lively gibi ünlülerin kişisel eğitmeni Don Saladino, The Daily Mail ile yaptığı röportajında antrenörlük hizmeti verdiği müşterilerine...

Ryan Reynolds ve Blake Lively gibi ünlülerin kişisel eğitmeni Don Saladino, The Daily Mail ile yaptığı röportajında antrenörlük hizmeti verdiği müşterilerine her gece en az yedi saatlik uyku uyumalarını tavsiye ediyor. Saladino, düzenli uykunun kilo verdirdiğini de savunuyor.

Saladino röportajında, "Spor esnasında hormonlarımızın en uygun şekilde çalışabilmesi için uyku esnasında düzenlenmiş olmaları gerekiyor. Düzgün bir uyku esnasında da kalori yakılır. Bunun sonucu olarak enerji seviyeleri düzenlenmiş olur ve gün içerisinde daha aktif olma olasılığı doğar" dedi. Saladino, her akşam 9'da yatmaya gayret gösterdiğini de belirtti.

Müşterilerinden birinin günlük çalışmasında değişiklik yapmadan her gün fazladan 1,5 saat uyuyarak yaklaşık 5 kilo verdiğini ifade etti.

Kilo vermek ve kas yapmak isteyenler ile günlük tasa ve endişe seviyeleri, aldıkları gıdalar ve asıl egzersiz rutini hakkında konuşmadan evvel onların uyku düzeni hakkında konuştuğunu da sözlerine ekledi.

Reynolds veya Lively gibi bir vücuda sahip olabilmek için iyi bir uykudan daha fazlası gerekiyor diyen Saladino, "Beyaz şeker, beyaz un ve beyaz ekmekten kaçının. Aynı şey süt ve süt ürünleri için de geçerli. Tüketilmemesi taraftarıyım ancak yoğurdu bırakamayanlar olunca onlara izin veriyorum" ifadelerini kullandı.

Saladino sözlerini, "Yeterli miktarda uyursanız, hayatınızdaki tasa ve endişeyi azaltır, bir kaç spor hareketi yapar ve yediklerinizde de seçici davranırsanız siz de bu ünlüler gibi bir vücuda sahip olabilirsiniz" diyerek sonlandırdı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump Siber Güvenliği Arttıracak Kararnameyi İmzaladı12 Mayıs 2017 Cuma 11:39
  • Kuveytli Bir Adamın Hesabına Kaynağı Belirsiz 207 Milyon Gönderildi12 Mayıs 2017 Cuma 11:28
  • Birleşik Arap Emirlikleri Abd’den Füze Alacak12 Mayıs 2017 Cuma 11:09
  • Bu Fabrika Beğeni Satıyor12 Mayıs 2017 Cuma 10:28
  • Başbakan Yıldırım, Financial Times Gazetesi Editörleriyle Görüştü12 Mayıs 2017 Cuma 09:13
  • Bm Genel Sekreteri Guterres’den Somali’ye Yardım Çağrısı12 Mayıs 2017 Cuma 00:13
  • Başbakan Yıldırım, Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri İle Bir Araya Geldi11 Mayıs 2017 Perşembe 22:48
  • Heniyye: “Fukaha’yı Şehit Eden Katil Yakalandı Ve Suçunu İtiraf Etti”11 Mayıs 2017 Perşembe 22:13
  • Almanya, Afganistan’a Daha Fazla Birlik Göndermeyecek11 Mayıs 2017 Perşembe 22:03
  • Fransa’da 4 Yaşındaki Kız Aşkı Uğruna Evden Kaçtı11 Mayıs 2017 Perşembe 21:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti