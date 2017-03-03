Düzensiz Düzenbazlar Film Yönetmeni Ve Oyunculardan Üniversiteye Ziyaret

Çekimi Kırklareli'nde gerçekleştirilen "Düzensiz Düzenbazlar" adlı sinema filminin yönetmen ve oyuncuları, Kırklareli Üniversitesi Genel Sekreteri Ergün...

Çekimi Kırklareli'nde gerçekleştirilen "Düzensiz Düzenbazlar" adlı sinema filminin yönetmen ve oyuncuları, Kırklareli Üniversitesi Genel Sekreteri Ergün Erbay'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Kırklareli ve üniversite merkez kampüsü civarında çekimleri gerçekleştirilen komedi, macera ögelerine geniş yer veren "Düzensiz Düzenbazlar" filminin yapımcı ve senaristi İbrahim Vurmaz, başrol oyuncusu Ömer Gecü ve diğer oyuncular Metin Keçeci, Özkan Ayalp, Sancak Bayraktar, Buket Efecan ve Çağrı Tokatlı'nın katıldığı ziyarette Kırklareli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ertuğrul Ceylan da hazır bulundu.

Ziyarette filmin yönetmen İbrahim Vurmaz, Genel Sekreter Erbay'a, film hakkında bilgiler verdi. Filmin çekimlerinin tamamını Kırklareli'nde yaptıklarını belirten yönetmen Vurmaz, macera, komedi öğeleri bol ve eğlenceli bir film ortaya çıkarttıklarını ifade etti.

Filmin yönetmen ve oyuncularının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Sekreter Erbay, filmin Kırklareli'nin tanıtımı için önemli bir misyon üstlendiğini söyleyerek yönetmen ve oyunculara çalışmalarında başarılar diledi.