  • BIST 102.130
  • Altın 164,643
  • Dolar 3,9499
  • Euro 4,6906
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 18 °C

Düziçi’nde Halk Toplantısı

» »
Düziçi’nde Halk Toplantısı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Kaymakam Mustafa Koç başkanlığında halk toplantısı yapıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Kaymakam Mustafa Koç başkanlığında halk toplantısı yapıldı.

Düziçi Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda yapılan toplantıda konuşan Kaymakamı Mustafa Koç, "Toplantımızın amacı sizlerin istek, öneri ve şikayetlerinizi aracısız şekilde alarak, ilgili kurumlarla birlikte değerlendirmektir. İmkanlar ölçüsünde en iyisini yapmak ve hizmet etmektir" dedi.

Katılanlara söz hakkı verilerek istek, öneri ve şikayetleri alındığı toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Esen, Emniyet Müdür Vekili Mustafa Gök ve ilçedeki kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pınarhisar’da Vatandaşla Buluşma Toplantısı29 Kasım 2017 Çarşamba 09:58
  • Thy’nin Mobil Uygulamasına Yoğun İlgi29 Kasım 2017 Çarşamba 09:58
  • Karşıyaka’dan Engelleri Aşacak Hamle29 Kasım 2017 Çarşamba 09:58
  • Öz Taşıma-iş Sendikası Genel Başkanı Toruntay’dan Kandil Mesajı29 Kasım 2017 Çarşamba 09:58
  • En Prestijli Yarışmadan Edirne Belediyesi’ne 5 Ödül29 Kasım 2017 Çarşamba 09:53
  • Tosya’da Yalnız Değilsiniz Projesini Başlattı29 Kasım 2017 Çarşamba 09:53
  • Manisa Sümerpark İle Yeni Bir Sosyal Alan Kazanacak29 Kasım 2017 Çarşamba 09:53
  • Eshot Bütçesi 875 Milyon Tl Oldu, 90 Dakika Devam Edecek29 Kasım 2017 Çarşamba 09:53
  • Esnafın Sabah Siftahı Ülkü Ocakları’ndan29 Kasım 2017 Çarşamba 09:53
  • “Süt Hijyeni” Sertifika Töreni Düzenlendi29 Kasım 2017 Çarşamba 09:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti