Düzköy Bin 635 Kampçıyı Ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 16 ayrı yerinde düzenlediği Gençlik Kampları içinde en çok talep edilen yerlerden biri olan Doğu Karadeniz...

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 16 ayrı yerinde düzenlediği Gençlik Kampları içinde en çok talep edilen yerlerden biri olan Doğu Karadeniz Gençlik Kampında 2017 dönemi tamamlandı.

Trabzon'un Düzköy İlçesinde bulunan kampa bu yıl 11 ayrı dönemde toplam bin 635 kampçı katıldı. Şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen 16 ile 22 yaş arasındaki gençler, Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kamp alanında düzenlenen birbirinden keyifli etkinliklerle de unutulmaz günler geçirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin yanı sıra Düzköy'deki kampın konukları arasında, Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile yapılan işbirliği çerçevesinde Almanya, Avusturya, Fransa, İsveç ve Hollanda gibi ülkelerde yaşayan gurbetçi gençler de yer aldı. Aynı şekilde her kamp döneminde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 10'ar genç de Düzköy'e geldi, Trabzon'un muhteşem doğası ile tanıştı, şehirdeki birbirinden önemli tarihi eserlerle buluştu.

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Her yıl binlerce genç hem yaz tatilini değerlendiriyor, hem de yeni arkadaşlıklar ediniyor" dedi.

Kamp Sorumlusu Taner Şentürk, gençlerin okçuluk, treking, halk oyunları, drama, paintball, futbol, mini golf ve badminton gibi etkinliklere katıldığını hatırlattı. Önceki gün tamamlanan 11.'ci dönem kampında veda gecesi düzenleyen gençler de, "Bu kampı asla unutmayacağız. Hem gezdik, eğlendik, hem de yeni arkadaşlıkların temelini attık. Her şey muhteşemdi" ifadelerini kullandılar.