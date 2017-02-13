Düzyol Mahallesinde Yol Genişletme Ve Stabilize Çalışmaları Devam Ediyor

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Battalgazi ilçesine bağlı Düzyol Mahallesinde yol genişletme ve stabilize çalışmaları sürdürülüyor.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Battalgazi ilçesine bağlı Düzyol Mahallesinde yol genişletme ve stabilize çalışmaları sürdürülüyor.

Battalgazi Belediyesi, ilçenin muhtelif bölgelerinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Battalgazi ilçesine bağlı Düzyol Mahallesinde yol genişletme ve stabilize çalışmaları yapılıyor. Mahalle sakinlerinden Naci Menteş yapılan çalışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade ederek "1971 yılından beri buradayım. Bu zamana kadar böyle bir çalışma daha önce görmedik. Yollarımız açıldı. Bu çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Mahalle sakinlerinden Emin Menteş ise, yapılan hizmetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "1971 yılında buralara geldik. Daha önce yollarımız vardı ancak çok yetersizdi. Son çalışmaların ardından köyümüz oldukça güzel oldu. Başkanımızdan Allah razı olsun. Çok güzel çalışmaları oldu" ifadelerini kullandı.

Düzyol Mahalle Muhtarı Aziz Alahan da çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "Köyümüzde 2-3 kilometrelik yol çalışması yapılacak. Bu çalışmalar içinde yol genişletme çalışmaları da yapılacak. Yol sıkıştırma çalışmaları yapılacak. Battalgazi Belediyesi'nin çalışmaları başladı. Battalgazi Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Sıkıştırma çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarının da bir an önce yapılmasının beklentisindeyiz. Asfaltlama da yapılırsa mahallemiz oldukça güzel hizmetler alacaktır. Battalgazi Belediyesinin yaptığı çalışmalar biterse vatandaşlarımızın memnuniyeti daha da artacaktır. Temizlik yönünden belediyemizden memnunuz. İnşallah yollarımıza asfalt serimi de yapılırsa sorunumuz kalmayacak. Başkan ve ekibinden Allah razı olsun" diye konuştu.