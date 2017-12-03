IHAAW202854-ASA/03-12-2017 - E-5 Okmeydanı mevkii Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk meydana geldi. Trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor. 03.12.2017 20:28:54 TSI NNNN
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E-5 Okmeydanı Mevkii Ankara İstikametinde Meydana Gelen Zincirleme Kaza Nedeniyle Trafikte Yoğunluk Meydana Geldi. Trafik Durma Noktasına Gelirken, Ekiplerin Çalışmaları Sürüyor.
IHAAW202854-ASA/03-12-2017 - E-5 Okmeydanı mevkii Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk meydana geldi.
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E-5 Okmeydanı Mevkii Ankara İstikametinde Meydana Gelen Zincirleme Kaza Nedeniyle Trafikte Yoğunluk Meydana Geldi. Trafik Durma Noktasına Gelirken, Ekiplerin Çalışmaları Sürüyor.IHAAW202854-ASA/03-12-2017 - E-5 Okmeydanı mevkii Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk meydana geldi.
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