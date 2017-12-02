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E-5 Otoyolu Sefaköy Metrobüs İstasyonu Yakınlarında Park Halinde Bulunan Araca Minibüs Çarptı. Çarpmanın Etkisiyle Park Halindeki Araç Devrildi. Olayda 2 Kişi Yaralandı. Kaza Nedeniyle Avcılar Yönüne Tek Şerit İle Ulaşım Sağ

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E-5 Otoyolu Sefaköy Metrobüs İstasyonu Yakınlarında Park Halinde Bulunan Araca Minibüs Çarptı. Çarpmanın Etkisiyle Park Halindeki Araç Devrildi. Olayda 2 Kişi Yaralandı. Kaza Nedeniyle Avcılar Yönüne Tek Şerit İle Ulaşım Sağ
IHAAW083106-ASA/02-12-2017 - E-5 Otoyolu Sefaköy metrobüs istasyonu yakınlarında park halinde bulunan araca minibüs çarptı.

IHAAW083106-ASA/02-12-2017 - E-5 Otoyolu Sefaköy metrobüs istasyonu yakınlarında park halinde bulunan araca minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç devrildi. Olayda 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Avcılar yönüne tek şerit ile ulaşım sağlanıyor. 02.12.2017 08:31:06 TSI NNNN

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