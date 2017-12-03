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E-5’te Bir Saat İçerisinde İkinci Zincirleme Kaza

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E-5’te Bir Saat İçerisinde İkinci Zincirleme Kaza
E-5 karayolu Çağlayan mevkiinde meydana gelen kazadan 1 saat sonra ikinci zincirleme kaza meydana geldi.

E-5 karayolu Çağlayan mevkiinde meydana gelen kazadan 1 saat sonra ikinci zincirleme kaza meydana geldi. Bir araç bariyerlere çarparak devrilirken, 2 araç duramayarak çarpıştı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında E-5 karayolu Çağlayan mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun solundaki bariyerlere sonra yolun sağındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazanın ardından aynı istikametten gelen iki araç sürücüsü duramayarak birbirine çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüleri olay yerinde kontrol etti. Kaza sonrasında olay yerinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında araçların çekici marifetiyle kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Öte yandan aynı mevkide 1 saat önce 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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