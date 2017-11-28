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E-kpss Kursu İçin Son Başvuru 30 Kasım

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E-kpss Kursu İçin Son Başvuru 30 Kasım
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi (SEKOMER), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS) öncesi ücretsiz olarak verilecek E-KPSS...

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi (SEKOMER), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (E-KPSS) öncesi ücretsiz olarak verilecek E-KPSS kursunun kayıtlarının başladığını açıkladı.

30 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar kurs kayıtlarının alınacağı E-KPSS kursuna başvuru için kursiyerlerin kimlik fotokopileri ile 100. Yıl Mahallesi'ndeki Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Merkezi'ne gelerek SEKOMER biriminden kayıt yaptırabileceği ifade edildi.

Öte yandan Nisan ayının ilk haftasına kadar devam edecek, Türkçe, Matematik, Tarih ve Coğrafya derslerinin verileceği E-KPSS kursu için gün ve saatlerin başvuralar sonrası kursiyerlerin talepleri doğrultusunda belirleneceği belirtildi.

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