E-TİCARETİN ARALIK HEDEFİ 10 MİLYAR TL…

2017 yılının ilk üç çeyreğinde yüzde 44 büyüyen online alışveriş sektörü, Temmuz ayının ardından bir kez daha 10 milyar TL barajını aşmak istiyor.

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral: “Aralık ayındaki online alışverişler, para iadeli alışveriş siteleri üzerinden yapılsa 10 milyar TL’nin yaklaşık 500 milyon TL’si müşterinin cebinde kalır.”

Tatil ve seyahat alımlarının yapıldığı Temmuz ayında 10 milyar liralık ciro ile rekor kıran e-ticaret sektörü, Aralık’ta da aynı başarıyı tekrarlamayı hedefliyor.

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Bilişim Sanayicileri Derneği’nin raporuna göre,104 tatil ve seyahat sitesi üzerinden 10,1 milyar liralık online alım gerçekleştirildiğini bildirdi.

Tatil ve seyahat harcamalarının ağırlıklı olarak Temmuz, Ağustos ile Aralık ayında yapıldığını kaydeden Kayral, şunları söyledi:

“Temmuz, Ağustos yaz turizminin en hareketli ayları. Aralık ise kış turizmi ile yaz turizminde erken rezervasyonun en yoğun olduğu aylardan biri.

Aralık ayı ayrıca hem yeni yıl alışverişlerinin yapılması, hem de 31 Aralık gecesi eğlencelerinin online satın alınmasından dolayı Temmuz ve Ağustos ile birlikte dijital pazarın en canlı olduğu aydır.”

E- Ticaret sektörünün tarihinde ilk kez bu yıl Temmuz ayında aylık cirosunun 10 milyar liralyı geçtiğini anımsatan Kayral, “İnternetten alışverişler bu yıl rekor üstüne rekor kırıyor. 2016 yılının tamamında nakit alımlar haricinde kredi kartıyla internetten alışveriş 68 milyar liraydı. Bu yıl ilk 3 çeyrekte internetten 73 milyar liralık mal ve hizmet satın alındı. Sektör yüzde 44 büyüdü. Temmuz ayında 10 milyar 175 milyon liralık ciro yapıldı. Ağustos’ta da 10 milyara yaklaşıldı. Sektör, Aralık ayında bir kez daha 10 milyar lira barajını aşmak istiyor” diye konuştu.

-E ticaretin avantajları bilinmiyor…

Güçlü Kayral, rekor düzeydeki artışlara karşın, Türkiye’de sanal alışverişlerin avantajlarının henüz tam olarak bilinmediğini savundu.

E-ticaretin toplam perakende içindeki payının en yüksek olduğu ülke İngiltere’de online alışverişlerin büyük çoğunluğunun para iadeli alışveriş siteleri aracılığı ile yapıldığına dikkati çeken Kayral, “Müşteri, online mağazaya direkt girmek yerine Avantajix.com gibi para iadeli alışveriş sitesi üzerinden alışveriş yaparsa, bu siteler sanal mağazalardan komisyon alıyor ve bu komisyon müşteriye aktarılıyor. Tüketici bilinçli alışveriş yapsa, örneğin Aralık ayındaki online alışverişler para iadeli alışveriş siteleri üzerinden yapılsa 10 milyar TL’nin yaklaşık 500 milyon TL’si müşterinin cebinde kalır. Aslında bu para e-ticaret sitelerinin dağıtmaya hazır olduğu promosyon tutarı. Ama bu parayı sadece para iadeli alışveriş sitelerini kullananlar elde edebilecek” dedi.