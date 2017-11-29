  • BIST 102.516
  • Altın 164,723
  • Dolar 3,9574
  • Euro 4,6874
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

E.yeni Malatyaspor, Akhisar Maçının Hazırlıklarını İzmir’de Sürdürüyor

» »
E.yeni Malatyaspor, Akhisar Maçının Hazırlıklarını İzmir’de Sürdürüyor
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Osmanlıspor'a 3-1 yenilen E.Yeni Malatyaspor, bu maçın ardından İzmir'e geçerek cumartesi günü ligde oynayacağı...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Osmanlıspor'a 3-1 yenilen E.Yeni Malatyaspor, bu maçın ardından İzmir'e geçerek cumartesi günü ligde oynayacağı Akhisarspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Kupada aldığı 3-1'lik yenilgiyle tur şansını zora sokan sarı-kırmızılılar, İzmir'de Buca Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarına başladı. Belindeki rahatsızlıktan dolayı defans oyuncusu Murat Akça'nın katılmadığı antrenmanda Osmanlıspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise dar alanda çift kale maç yaptı.

Hazırlıklarını cuma gününe kadar İzmir'de sürdüreceği belirtilen Malatya ekibinin aynı gün Manisa'ya geçeceği bildirildi.

Bu arada Osmanlı karşılaşmasında kötü bir performans sergileyen oyuncularını uyardığı ifade edilen Teknik Direktör Erol Bulut'un bazı oyuncularının ise dikkatini çektiği öğrenildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Umurbey Belediyespor Parkeye Çıkıyor29 Kasım 2017 Çarşamba 14:03
  • Galatasaray Derbi Hazırlıklarına Başladı29 Kasım 2017 Çarşamba 14:03
  • Edremit’te Oyun Birlikte, Hayat Birlikte29 Kasım 2017 Çarşamba 13:53
  • Masa Tenisi Federasyonu Yalova’da Toplandı29 Kasım 2017 Çarşamba 13:48
  • Yenimahalle İkincilik Kürsüsünde29 Kasım 2017 Çarşamba 13:48
  • Balkan Şampiyonası’ndan Madalya İle Dönen Sporcular Salman’ı Ziyaret Etti29 Kasım 2017 Çarşamba 13:48
  • Tokat’ta ‘Okulumda Spor’ Projesi29 Kasım 2017 Çarşamba 13:43
  • Altınova’da Gözler Lüleburgaz Ve Çerkezköy Maçlarına Çevrildi29 Kasım 2017 Çarşamba 13:43
  • Trabzonspor, Erzurum’a Gitti29 Kasım 2017 Çarşamba 13:33
  • Karşıyaka Teknik Direktörü Halim Okta: “Son Üçten Mümkün Olduğunca Kurtulmak İstiyoruz”29 Kasım 2017 Çarşamba 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti